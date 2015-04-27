ضبط ٢١٥ حالة تهرب ضريبى بقيمة أكثر من ٧٦ مليار جنيه خلال أربعة أيام

واصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم التهرب الضريبى جهودها على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 19 حتى 23 أبريل الجارى.

وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 215 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ ٧٦ مليارا و١٩ مليونا و٤٣٦ ألفا و٦٤٨ جنيها.

كما نجحت الجهود الأمنية فى ضبط 250 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً "مهن حرة" بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ ٦ مليارات و٧٠ مليونا و٨٤٣ ألفا و٢٦ جنيها، فضلا عن ضبط 82 قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

كما شملت النتائج ضبط 134 سيارة لمخالفتها قانون الإعفاءات الجمركية المستحقة وضبط 522 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 297 حكما قضائيا متنوعا.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابة العامة.

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