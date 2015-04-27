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محافظ القاهرة يشهد اليوم تسليم الدفعة الثانية من "إحلال 1000 ميكروباص"

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محافظ القاهرة يشهد اليوم تسليم الدفعة الثانية من "إحلال 1000 ميكروباص" محافظ القاهرة يشهد اليوم تسليم الدفعة الثانية من "إحلال 1000 ميكروباص"
يشهد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة والدكتور خالد فهمى وزير البيئة اليوم، الاثنين، حفل تسليم 24 ميكروباصا جديدا يعمل بالغاز الطبيعى إلى 24 سائق سرفيس مع تسلم أصحاب الميكروباصات سياراتهم القديمة لتخريدها، فى إطار الدفعة الثانية من مشروع إحلال وتجديد سيارات الميكروباص.

وقال المحافظ فى تصريحات له، إن المحافظة وقعت بروتوكولا مع وزارة الدولة لشئون البيئة والصندوق الاجتماعى للتنمية والجهات المعنية لاستبدال وإحلال أقدم 1000 مركبة من مركبات السرفيس بالقاهرة، التى مضى على صنعها أكثر من 30 عاما، مما يمثل خطورة أثناء تحركها بشبكة الطرق على حياة مستقليها والممتلكات العامة والخاصة نظرا لعدم توافر شروط الأمن والمتانة بها، بالإضافة إلى تأثيرها السلبى على سيولة حركة المرور لكثرة أعطالها وما يصدر عنها من انبعاثات تلوث البيئة.

وأكد محافظ القاهرة، أن مشروع الإحلال يوفر عدة مزايا للسائقين الراغبين فى استبدال مركباتهم بسيارات جديدة منها مساهمة مالية بمبلغ 10 آلاف جنيه مقدمة مناصفة من كل من محافظة القاهرة ووزارة البيئة لكل مالك مركبة، كما يمكن لملاك السيارات الحصول على للمركبة الراغبين فى إحلالها بأقل من مثيلاتها فى السوق، وتقليل قيمة الدفعة المقدمة المطلوبة 15% فقط من قيمة السيارة مع تخفيض قيمة القسط الشهرى نظرا لتقسيط ثمن السيارة على 6 سنوات، بالإضافة إلى التأمين على السيارة ضد السرقة والحريق، وتسهيل إجراءات الاستبدال عن طريق إدارة مشروع السرفيس بالمبنى الإدارى بجراج العتبة.

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مصر 365

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