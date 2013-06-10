الجزائر تجرى تحقيقات للغش الجماعى بامتحانات الثانوية العامة

أعلن وزير التربية الجزائرى عبد اللطيف بابا أحمد عن فتح تحقيقات بشأن حدوث عمليات للغش الجماعى فى امتحانات الثانوية العامة.

وقال الوزير فى تصريحات له مساء أمس إن "الديوان الوطنى للامتحانات يجرى تحقيقات فى هذا الشأن وله الحرية المطلقة وكامل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين السارية المفعول"، مضيفا أنه "لا الوزارة ولا الوزير هما من سيتخذ الإجراءات".

وكانت نقابات القطاع التعليمى بالجزائر كشفت فى وقت سابق أن عدة مراكز لامتحانات الثانوية العامة شهدت عمليات غش واسعة فى مادة الفلسفة فضلا عن احتجاجات بسبب عدم وجود السؤال محل الاختبار فى المقرر الدراسى.

وأجريت بالجزائر فى الفترة بين الأول والخامس من يونيو الجارى امتحانات الثانوية العامة بمشاركة أكثر من نصف مليون طالب، حيث سجل فيها غش بمراكز امتحان قالت الوزارة إنها محدودة.

وقد طالب المجلس الوطنى المستقل لأساتذة التعليم الثانوى والتقنى فى بيان له "بإلغاء اختبار مادة الفلسفة بالنسبة لشعبة آداب وفلسفة، الذى فقد كل شروط المصداقية".