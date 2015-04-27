وزير الصحة لليوم السابع:مشروع الرعاية بسوهاج يشمل 70 ألف أسرة

أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أننا طبقنا منظومة الرعاية الصحية بمستشفيات سوهاج العام والهلال للتأمين الصحى والجامعة وأورام سوهاج والمستشفى التعليمى ومستشفى الجهاز الهضمى، و101 وحدة صحية بقرى المحافظة.

وأوضح الوزير فى تصريحه أننا نقوم بعمل تغطية صحية لغير القادرين لنخبرهم بأن الدولة تعمل ما عليها وأول خطوة من خطوات التأمين الصحى أننا نتحمل مسئوليتنا تجاه غير القادرين والبرنامج يستهدف 70 ألف أسرة بإجمالى 235 ألف مواطن وعلى مستوى الجمهورية 7 ملايين و200 ألف مواطن.

وتابع الوزير أن التأمين الصحى يقدم لهم خدمات وقائية ورعاية أساسية وتنظيم الأسرة وكل الخدمات التى تقدم فى الوحدات الصحية وطب الأسرة وعيادات الاستشارى والأخصائى بالمستشفيات المركزية والإحالة وخدمات المستوى الثانى والمستوى الثالث العلاجى والبرنامج بسوهاج مطبق بعدد 111 وحدة من إجمالى 300 وهناك خط ساخن برقم 19153 وقد قامت الوزارة بتفعيله بعمل من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء لتلقى شكاوى والمستفيدين.

جاء ذلك من على هامش تفقد وزير الصحة أمس برفقة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، الوحدة الصحية بروافع القصير التابعة لإدارة سوهاج الصحية التى تقدم خدمة صحية لـ10 آلاف أسرة من المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى استمع فيه الوزير إلى مجموعة من المواطنين الذين تواجدوا أثناء الزيارة، حيث قاموا بعرض مجموعة من المشاكل والمعوقات التى تعوق تلقيهم للخدمة الصحية ووجه الوزير وكيل وزارة الصحة بسوهاج بالتعامل الفورى مع كل المعوقات والمشكلات التى طرحها المواطنون ورفع تقرير فى موعد أقصاه 7 أيام.

وقرر الوزير إدخال مستشفى المنشأة فى منظومة خطة التطوير بمبلغ 60 مليون جنيه.

كما وجه وزير الصحة أثناء افتتاحه المشروع بسوهاج بعمل استطلاع رأى شهرى بين جميع متلقى الخدمة الصحية بمحافظة سوهاج فى جميع أماكن تقديم الخدمة الصحية يتم عرضه مباشرة على وكيل الوزارة، وإرسال نسخة منه لمكتب المحافظ ومكتب وزير الصحة.