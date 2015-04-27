الأمن العام يتمكن من ضبط 311 قطعة سلاح و 201 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

و أسفرت جهود تلك الحملات – التى شُنت تنفيذا لتوجيهات مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية خلال ٢٤ ساعة – عن ضبط ٩٢ قطعة سلاح نارى بدون ترخيص ، و٢٠١ قضية مخدرات ، و٣ تشكيلات عصابية ، وإعادة ٦ سيارات مبلغ بسرقتها ، فضلا عن ضبط ٢١٢ قطعة سلاح أبيض ، و٤٦ متهما هاربا مطلوب ضبطهم .

وشملت قطع الأسلحة النارية المضبوطة ٩ بنادق آلية ، و٢٠ بندقية خرطوش ، و١٦طبنجة ، و٤٦ فرد محلى الصنع ، و٢٣٥ طلقة نارية مختلفة الأعيرة .

ونجحت قوات الأمن فى ضبط ٢٠١ قضية مخدرات ، شملت ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 49,980 كيلو جرام ، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 7,310 كيلو جرام ، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,935 كيلو جرام ، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 296 جرام ، و8 الاف و820 قرصا مخدرا .

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط ٣ تشكيلات عصابية ، ضمت ٦ متهمين ارتكبوا ١٢ حادث سرقة متنوعة ، فضلا عن ضبط ٧ متهمين من المشهور عنهم ارتكاب أعمال بلطجة وبحوزتهم فرد محلى الصنع و٦ قطع سلاح أبيض .

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، وإخطار النيابات المختص لمباشرة التحقيق ، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.

أ ش أ