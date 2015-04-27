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غدًا.. حلقة نقاشية بمكتبة الإسكندرية عن الصحافة الفرنكوفونية فى مصر

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غدًا.. حلقة نقاشية بمكتبة الإسكندرية عن الصحافة الفرنكوفونية فى مصر غدًا.. حلقة نقاشية بمكتبة الإسكندرية عن الصحافة الفرنكوفونية فى مصر
تنظم المكتبة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية غدًا الثلاثاء، حلقة نقاشية بعنوان "وجهات نظر حول الصحافة الفرنكوفونية الكلاسيكية والحديثة فى "، وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنكوفونية للجامعات ومركز الدراسات الإسكندرية، ويأتى ذلك بمناسبة اليوم العالمى للكتاب وحقوق الملكية الفكرية واليوم العالمى للصحافة.

وتدير الحلقة النقاشية المحاضرة بقسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية دينا الكردى، ويشارك فيها الدكتور هشام مراد صحفى بجريدة الأهرام إبدو، وغادة الوكيل كاتبة وصحفية بجريدة البريوجرية ايجبسيان، ومارى دلفين مارتوليار مسئول الرقمنة بمركز الدراسات السكندرية.

وتتناول الحلقة النقاشية العديد من الموضوعات المتعلقة بالصحافة من ضمنها، السيرة الذاتية وخلاصة التجربة الصحفية للمشاركين فى الحلقة النقاشية، تاريخ الصحافة الفرنكوفونية المصرية ومراحل تطورها، جوانب الصحافة قبل وبعد ثورة 25 يناير عام 2011، بالإضافة إلى عرض مشروع رقمنة الصحافة الفرنكوفونية المصرية القائم بمركز الدارسات السكندرية منذ 2004، والذى يعمل على إنقاذ وأرشفة الصحف والمجلات الفرنكوفونية المصرية.

وقد استطاع هذا المشروع أن يتيح لكل الدارسين والباحثين المهتمين بهذا المجال أكثر من 40 ألف صفحة رقمية على الموقع الخاص به.

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