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الأمن الوطني يضبط خلية إرهابية تدمر مراكز شرطة وأبراج كهرباء بني سويف

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الأمن الوطني يضبط خلية إرهابية تدمر مراكز شرطة وأبراج كهرباء بني سويف الأمن الوطني يضبط خلية إرهابية تدمر مراكز شرطة وأبراج كهرباء بني سويف

أمن بني سويف

داهمت قوات الأمن ببني سويف منطقة صحراوية بجوار «هرم ميدوم» بمركز الواسطى، وألقت القبض على 4 من عناصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، مقيمين داخل غرفة مصنوعة من عروق الخشب وعثرت القوات على بندقيتين آليتين وخريطة لموقع مركز الشرطة وخطوط المياه وأبراج كهرباء وعدد من أسماء ضباط الشرطة والجيش والقضاء بالمحافظة وتم إلقاء القبض عليهم وتحرير محضر بالواقعة ضدهم.

كانت أجهزة الأمن الوطني ببني سويف رصدت خلية إرهابية تضم 4 عناصر من جماعة الإخوان يترددون على منطقة صحراوية بجوار هرم ميدوم وهم «سيد. ك.ع.ق»، و«أحمد. ع.ح»، و«مرتضى. م»، و«مرجاوي. م.ع».

وعلى الفور قامت قوة برئاسة العميد خلف حسين مدير البحث الجنائى والعقيد خالد جبيلى رئيس البحث والمقدم عبدالله السنوسى رئيس مباحث الواسطى وقوات قتالية وداهموا المنطقة وعثروا على بندقيتين آليتين، وخرائط وأسماء عدد من الضباط والقضاء والصحفيين.

كما عثر بحوزتهم على أقنعة تستعمل لتغطية الوجه أثناء تنفيذ أي عملية اغتيال.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.

 

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