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عاوز تبطل تدخين؟ اشرب نصف كوب عصير طماطم يوميًا

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عاوز تبطل تدخين؟ اشرب نصف كوب عصير طماطم يوميًا عاوز تبطل تدخين؟ اشرب نصف كوب عصير طماطم يوميًا
يلجأ البعض إلى استخدام الأدوية التى تساعد على الإقلاع عن التدخين، وقد ينجح البعض ويفشل البعض الآخر، لكن هل تعلم أن مشروب الطماطم الطبيعى يمكنه مساعدتك على التخلص من التدخين خلال 15 يومًا.

يوضح الدكتور محمد سيد مسعود أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث أن تناول نصف كوب من عصير الطماطم مرة واحدة صباح كل يوم لمدة 15 يوما متتالية، قد يساعد على الإقلاع عن التدخين، لأنه يحتوى على مادة النيكوتين التى تدخل إلى الدم فتشبع الجسم وتكون بديلا لنيكوتين السجائر الضار .

وأوضح أستاذ التغذية أنه لابد من الامتناع عن السجائر، قبل تناول مشروب الطماطم، لأن الاثنين معا قد يحدث بينهما تضارب، مما يجعل الشخص يبالغ فى شرب السجائر أكثر من العادى.

ويحذر أستاذ التغذية من الإكثار من تناول أكثر من نصف كوب عصير طماطم، لأنها تحتوى على الأوجزيلات، مشددا على أنه إذا كان جسم الشخص قابلا لتكوين الحصوات، قد يؤثر عليه تناول كميات كبيرة منها.

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مصر 365