لك سيدتى: نظام غذائى أثناء فترة الرضاعة لتجنب زيادة الوزن

الحمل والرضاعة يتسببان فى حدوث اضطرابات فى الهرمونات لدى السيدات ويتسببان فى الإصابة بزيادة فى الوزن، وأيضا يعوقان اتباع الحميات الغذائية للتخلص من هذه الزيادة فى الوزن.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن فترة الحمل والرضاعة لا تتسبب فى زيادة الوزن بشكل كبير، ولكن تكون الزيادة نسبية، ويرجع السبب وراء الزيادة الكبيرة إلى تناول الأطعمة الغنية بالدهون الدسمة والضارة ومرتفعة السعرات الحرارية، وتجاهل الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر وقليلة السعرات الحرارية.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، نظام غذائى للسيدات أثناء فترة الرضاعة، وذلك للتخلص من الوزن الزائد، وهو:

>1- الإفطار:

>يجب أن تتكون هذه الوجبة من العديد من العناصر الغذائية كالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة، ولذلك ينصح بتناول كوب من الحليب المضاف إليه معلقة من العسل الأبيض + 6 معالق من الفول المضاف إليه زيت الزيتون أو زيت الحار + نصف رغيف خبز بلدى.

>2- الغذاء:

> يجب أن تعتمد هذه الوجبة على البروتين والنشويات، ولذلك ينصح بتناول اللحوم كالسمك أو الدجاج أو اللحوم الحمراء + 5 ملاعق من الأرز أو 6 ملاعق من المكرونة + طبق من السلطة الخضراء.

>3- وجبة العشاء:

> ينصح أن تكون خفيفة أى منخفضة السعرات الحرارية ولكن مرتفعة الفوائد والعناصر الغذائية، ولذلك ينصح بتناول كوب من الزبادى + قطعة من الجبن خفيف الملح + نصف رغيف من الخبز البلدى + 3 ثمرة فاكه كالتفاح أو البرتقال.

وأخيرا ينصح استشارى السمنة والنحافة، بضرورة تناول المكسرات والخضراوات عند الشعور بالجوع والإكثار من تناول الماء، وتناول ملعقة من العسل الأسود فى الصباح، وذلك لإدرار الحليب للمرضعة، وعليكى أيضا تجنب تناول المشروبات الغازية.