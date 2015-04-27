أخصائى جلدية يقدم طرق سهلة لتجنب احتراق البشرة من شمس الصيف

تهدد شمس الصيف الحارقة سلامة الجلد والبشرة، وهناك من يعملون بمهن تتطلب التواجد لوقت طويل تحت أشعة الشمس، والتعرض المستمر لسخونتها، كرجل الدليفري، وبعض الرياضيين، وكذلك فترة المصيف، وهو ما يتطلب الاعتناء بالبشرة فى هذا الفصل للوقاية من الإصابة بأمراض الجلد المزعجة.

فى الصيف ينصحك الدكتور سعد خالد أخصائى التناسلية والجلدية بضرورة الابتعاد عن منابع الشمس قدر الإمكان، والحماية المطلقة منها، فشمس الظهيرة قد تحمل للبشرة ما قد يصيبها بسرطانات وأورام، وعلى أقل تقدير الالتهابات والتورمات.

>ويضيف أخصائى الجلدية أن على الشخص الاهتمام بالاستعانة بمظلة على الدوام فى فترات الظهيرة، مع العناية الليلية المتمثلة فى دهان مرطبات قوية للبشرة، لا تحتوى على نسب عالية من المواد غير الطبيعية، كما يعد استخدام ماسكات التقشير من أفضل ما يزيح هذه الطبقات المتراكمة على البشرة، مع الحرص على الاعتماد عليها ليلا لا نهارا، وبعد هدوء البشرة تماما.

والاهتمام بتغطية أكبر جزء من الجسم بالملابس المريحة، مع عدم الخروج من المنزل والتعرض للشمس إلا بواقى طبيعى أو كريمى، كزيت الزيتون واللوز والسمسم طوال الليل، مع وضع طبقة منه بسيطة قبل الخروج، مع بعض موانع امتصاص البشرة لأشعة الشمس الطبيعية والتى يصفها الطبيب.