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"الأرصاد": ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى فى القاهرة 35 درجة

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"الأرصاد": ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى فى القاهرة 35 درجة "الأرصاد": ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى فى القاهرة 35 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار شمالا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الغربية نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

القاهرة

الصغرى 16 العظمى 35

الإسكندرية

الصغرى 16 العظمى 29

مطروح الصغرى

15 العظمى 28

بورسعيد

الصغرى 15 العظمى 28

دمياط

الصغرى 15 العظمى 28

بلطيم

الصغرى 15 العظمى 28

الإسماعيلية

الصغرى 15 العظمى 36

السويس

الصغرى 16 العظمى 37

العريش

الصغرى 12 العظمى 30

نخل

الصغرى 10 العظمى 31

طابا

الصغرى 16 العظمى 32

الطور

الصغرى 18 العظمى 34

مرسى علم

الصغرى 20 العظمى 35

الغردقة

الصغرى 20 العظمى 38

شرم الشيخ

الصغرى 22 العظمى 35

رفح

الصغرى 14 العظمى 29

كاترين

الصغرى 12 العظمى 28

سيوة

الصغرى 16 العظمى 32

المنيا

الصغرى 16 العظمى 36

الفيوم

الصغرى 18 العظمى 36

رأس سدر

الصغرى 16 العظمى 33

أبو سمبل

الصغرى 20 العظمى 38

وسط الدلتا

الصغرى 16 العظمى 35

أسيوط

الصغرى 15 العظمى 36

سوهاج

الصغرى 16 العظمى 36

الأقصر

الصغرى 18 العظمى 37

أسوان

الصغرى 20 والعظمى 38

شلاتين

الصغرى 22 العظمى 36

حلايب

الصغرى 23 العظمى 34

الوادى الجديد

الصغرى 18 العظمى 37

قنا

الصغرى 18 العظمى 36

نويبع

الصغرى 20 العظمى 32

السلوم

الصغرى 18 العظمى 26.

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