"الأرصاد": ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى فى القاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار شمالا حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل على السواحل الشمالية الغربية نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح الصغرى

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

الصغرى 16 العظمى 35الصغرى 16 العظمى 2915 العظمى 28الصغرى 15 العظمى 28الصغرى 15 العظمى 28الصغرى 15 العظمى 28الصغرى 15 العظمى 36الصغرى 16 العظمى 37الصغرى 12 العظمى 30الصغرى 10 العظمى 31الصغرى 16 العظمى 32الصغرى 18 العظمى 34الصغرى 20 العظمى 35الصغرى 20 العظمى 38الصغرى 22 العظمى 35الصغرى 14 العظمى 29الصغرى 12 العظمى 28الصغرى 16 العظمى 32الصغرى 16 العظمى 36الصغرى 18 العظمى 36الصغرى 16 العظمى 33الصغرى 20 العظمى 38الصغرى 16 العظمى 35الصغرى 15 العظمى 36الصغرى 16 العظمى 36الصغرى 18 العظمى 37الصغرى 20 والعظمى 38الصغرى 22 العظمى 36الصغرى 23 العظمى 34الصغرى 18 العظمى 37الصغرى 18 العظمى 36الصغرى 20 العظمى 32الصغرى 18 العظمى 26.