اليوم.. محاكمة إبراهيم عيسى بتهمة سب وقذف أمناء الشرطة‏

تنظر محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى وسكرتارية مصطفى رشدى، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة من أعضاء مجلس إدارة ائتلاف أمناء الشرطة بالجيزة، ضد إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة التحرير، والصحفية بنفس الجريدة دينا جابر، تتهمهم بسب وقذف أمناء الشرطة، والتى تطالب بتعويض 200 ألف جنيه.

وجاء فى الدعوى أن الجريدة نشرت مقالًا للصحفية دينا جابر بتاريخ 13/12/2014 بعنوان “الشعب يريد إسقاط دولة أمناء الشرطة”، وجاء فى المقال أن إلغاء المحاكمات العسكرية حول أمناء الشرطة إلى بلطجية، وقطاع طرق، يفرضون الإتاوات على أصحاب المحلات التجارية السائقين، وحولوا حجز الأقسام إلى جوانتانمو، لإجبار ضحاياهم على الخضوع والطاعة.

وأشارت الدعوى أيضا إلى تعليق الكاتبة على عودة أمناء الشرطة المفصولين الى عملهم (برغم أنه حكم للقضاء الإدارى)، بقولها إن عودتهم صدع فى جدران وزارة الداخلية، وقالت أيضا إن أمناء الشرطة دولة داخل الدولة وهى دولة بلطجة وبطش وسوء استخدام للسلطة وتعذيب وتنكيل بالمواطنين.

وأوضحت الدعوى أن الجريدة نشرت مقالا آخر لنفس الصحفية بعنوان “أمناء الشرطة ورم فى جسد وزارة الداخلية” ورد به نفس المعانى الواردة.