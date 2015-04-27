أجمل نظارات ترينيتي دو كارتييه

يعزز اللون الوردي الهادئ روعة ظلال الباستيل الراقية التي تزين النظارات الشمسية في مجموعة ترينيتي دو كارتييه، والمميزة بثلاث حلقات فريدة وآسرة. لمسة أسطورية ذات هالة مشرقة، تتخذ شكل مجوهرات بديعة، تضيئ هذه النظارات الشمسية البديعة، فتضفي عليها إطلالة أنيقة عصرية.

أنوثة مبهرة تحيط بهذه النظارات لتتربع على عرش الربيع ببهاء بسيط هادئ ورفاهية تنبض بالجمال. بساطة تتناسب بشكل بديع مع الإطار المصنوع من مادة الكومبوزيت التي تنفرد بالوزن الخفيف والمظهر الأنيق.

أما الرفاهية، فهي تتجسد في رقة الذراعين المعدنيين المطليين بالبالاديوم، كما تظهر جلية في العدسات ذات الظلال المتدرجة بكل روعة. في الصور أعلاة أجمل نظارات ترينيتي التي تحاكي المجوهرات في فتنتها.