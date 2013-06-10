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البرلمان السودانى: لسنا بحاجة لبترول الجنوب

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البرلمان السودانى: لسنا بحاجة لبترول الجنوب البرلمان السودانى: لسنا بحاجة لبترول الجنوب

قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان السودانى الدكتور عمر على الأمين، إن الحديث عن رفع الدعم عن السلع الآن غير وارد، وأن البرلمان لم يتخذ أى قرار فى هذا الشأن، مؤكداً أن بعض النواب لديهم تحفظ فى هذا الأمر.

وأضاف الأمين، فى تصريح صحفى أمس الأحد، أن السودان ليس بحاجة لبترول الجنوب، وأنه ليس جزءاً من الموازنة.

وحول خوف المواطن السودانى من قفل الأنبوب الناقل لنفط الجنوب على ارتفاع وصدى القرار بصورة عامة على الاقتصاد السودانى، أكد أن البنك المركزى لديه احتياطات فى إحلال الواردات ومعالجات لكيفية دعم القمح وغيرها لتقليل الضغط على العملة الحرة، مشيراً إلى أن السياسة السائدة ستؤدى إلى خفض سعر الدولار إلى خمسة جنيهات لولا الظروف الأخيرة.

وعن إعلان الرئيس عمر البشير الجهاد وتأثير ذلك على الموازنة، أكد الأمين أن الموازنة قابلة لأن يتم تعديل بنودها فى حدود الميزانية، مضيفاً أنهم سيقابلون توجيهات الرئيس بإجراءات من شأنها أن تدعم المجهود الحربى "لأن الأمن أهم لدينا وهو كالقوت تماماً".

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مصر 365

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