"صحة الغربية": انتهاء فعاليات أسبوع التطعيمات تحت شعار "اللقاحات للجميع"

نظمت مديرية الصحة بالغربية فعاليات الاحتفال بالأسبوع الدولى للتطعيمات بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، تحت رعاية محافظ الغربية المهندس سعيد مصطفى كامل تحت شعار (سد فجوة التمنيع.. اللقاحات للجميع).

وأكد محافظ الغربية فى كلمته أن الهدف من هذا الاحتفال نشر الوعى والثقافة بأهمية التطعيمات بما لها من أثر فى تقليل ومحاصرة المرض والإعاقة والوفاة وأهميتها لحماية أطفالنا فى الوقت المناسب وحسب الجدول المحدد للطفل.

وطالب المحافظ بضرورة التعاون بين كل الأجهزة المعنية لنشر الثقافة الخاصة بأهمية التطعيم وخطورة الامتناع عنه فى انتشار الفيروسات بين المواطنين على أن تشمل هذه التوعية الصحية المدارس والجامعات ومنحها حيزا يناسب خطورتها بأجهزة الإعلام لتواصل الجهد المبذول فى إطار حلقة متكاملة من الأجهزة المعنية لنشر هذه الثقافة بين المواطنين.

وطالب محافظ الغربية بضرورة الارتقاء بمستويات العلاج ومستويات الخدمة الطبية داخل المحافظة وضرورة العمل على تحسين مستوى الأداء الطبى.

وأضاف المحافظ أنه سيتم إنشاء مستشفى جديد بالسنطة لخدمة أهالى السنطة والمحافظة.

وفى نهاية كلمته قدم المحافظ الشكر والتقدير لكل القائمين على هذا الاحتفال لما بذلوه من جهد لتوعية المواطنين بمدى أهمية التطعيمات للحفاظ على صحتهم.

من جانبه أكد الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية أن التطعيمات من أنجح البرامج التى تقدمها الوزارة، وأن هناك أمراض اختفت تماما فى مصر مثل الدفتريا وشلل الأطفال وهناك أمراض قلت الإصابه بها مثل التيتانوس الوليدى، وذلك لجهود العاملين بالإدارة والحكومة من خلال التوعية الصحية والحملات التى تنظمها وتنفذها الوزارة.

وأضاف الدكتور السيد أبو فريخة مدير الطب الوقائى أنه تم إنشاء برنامج موزع للتطعيمات عام 1999 مجانا فى كل المدن والقرى على مستوى الجمهورية ويستهدف 6 أمراض هى التيتانوس والالتهاب الكبدى والغدة النكافية والحصبة الألمانى واختفاء الدفتريا والسعال الديكى منذ عام 2003، وقد تم القضاء على مرض شلل الأطفال، وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خاليه من المرض منذ عام 2006.

وأكدت الدكتورة أمانى الحبشى مدير إدارة الأمراض المعدية ومسئول التطعيمات بالمديرية أهمية التطعيمات بالنسبة للإنسان وقدرته على تحسين الجهاز المناعى له للتصدى لأى عدوى والحفاظ على الصحة.