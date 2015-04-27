مصدر أمنى: زرع 6 قنابل أسفل برجى النوبارية بالبحيرة وراء تفجيرهما

أكد مصدر أمنى بالبحيرة، أن تفجير برجى الكهرباء بمدينة النوبارية بالقرب من طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، تم نتيجة زرع إرهابيين 6 قنابل شديدة الانفجار، أسفل البرجين، مشيرًا إلى أنه تم انفجار 5 قنابل وتم إبطال مفعول قنبلة واحدة.

وكانت حالة الذعر والخوف الشديد سادت بين الأهالى إثر قيام عناصر إرهابية بتفجير برجى كهرباء ضغط عالٍ فى مدينة النوبارية وسقوط الكابلات على الطريق الصحراوى. مما أدى إلى توقفه بشكل تام وتكدس السيارات لمسافات طويلة.

وانتقل خبراء المفرقعات لمكان الواقعة وقاموا بتمشيط الأماكن المجاورة للأبراج تحسبا لوجود أى متفجرات محتملة.

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