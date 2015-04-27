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مصدر بـ"الكهرباء": الانتهاء من تخصيص الأراضى لمستثمرى الطاقة المتجددة

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مصدر بـ"الكهرباء": الانتهاء من تخصيص الأراضى لمستثمرى الطاقة المتجددة مصدر بـ"الكهرباء": الانتهاء من تخصيص الأراضى لمستثمرى الطاقة المتجددة
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم إتاحة الأراضى لمستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة المؤهلين لتنفيذ المرحلة الأولى لتوليد 4300 ميجا وات، بواسطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المقرر توقيع اتفاقية التكاليف بين المستثمرين والشركة المصرية لنقل الكهرباء قبل تخصيص الأراضى لهم، إلا أن تأخر الاستشارى المسئول عن وضع بنود الاتفاق كان وراء استباق هذه الخطوة.

وأشار إلى أن تخصيص الأراضى ليتمكن المستثمر من وضع أجهزة القياس للتأكد من صلاحية الأرض، مشيرًا إلى أن تخصيص الأراضى للمستثمرين لا يعنى امتلاكهم لها بشكل نهائى.

وأوضح المصدر، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وضعت شروطًا وقواعد استلام الأراضى، موضحًا أنه سيتم سحب الأرض من المستثمر حال عدم التوقيع على اتفاقية التكاليف خلال أسبوعين من تاريخ إخطار الشركة بتاريخ التوقيع، علاوة على إلغاء التخصيص فى حالة عدم الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.


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