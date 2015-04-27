"القوى العاملة" تبدأ اليوم تلقى طلبات العمل لـ4000 فرصة عمل بالسعودية

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، عن فتح باب قبول طلبات راغبى العمل على 4000 فرصة عمل لدى شركة سعودية للعمل فى توسيع الحرمين بمجالات المقاولات "الحدادة والنجارة"، بدءا من اليوم الاثنين ولمدة أسبوع.

وأكدت الدكتورة ناهد عشرى، أنه يشترط ألا يزيد سن المتقدم على 35 سنة، ويكون لديه خبرة، لا تقل عن خمس سنوات، على أن يبدأ الأجر من 1500 ريال بخلاف العلاوات والبدلات والسكن.

وتقدم الطلبات مرفق بها صورة من جواز السفر صالح لمدة كافية على أن تكون المهنة المطلوب هى المدونة بجواز السفر، إلى مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظة التابع لها محل إقامة الراغب فى العمل فى المهن المذكورة، أو ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر القاهرة، أو الدخول على موقع الوزارة www.manpower.gov.eg والتسجيل من خلال الرابط الخاص بذلك، لافتة إلى أنه سيتم تحديد موعد ومكان إجراء المقابلات مع لجان الاختبارات بالشركة الطالبة للمتقدمين فى وقت لاحق يتم إخطارهم به.

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