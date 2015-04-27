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الرئيس السيسى يحتفل اليوم مع العمال بعيدهم ويدعوهم للعمل والإنتاج

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الرئيس السيسى يحتفل اليوم مع العمال بعيدهم ويدعوهم للعمل والإنتاج الرئيس السيسى يحتفل اليوم مع العمال بعيدهم ويدعوهم للعمل والإنتاج
ينظم الاتحاد العام لنقابات عمال ، اليوم الاثنين، احتفالا بعيد العمال، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر أكاديمية الشرطة، والذى سيوجه خطابا للعمال يدعوهم فيه لبذل المزيد من العمل والإنتاج، بالإضافة لتكريم ١٠ من القيادات العمالية من الشباب والمرأة.

وتشمل قائمة العمال المكرمين كلا من (محمود فرج محمود والسعيد سعيد مرسى ومصطفى محمد محمد أحمد ومحمد حسنين حسنين الفقى وعبد المقصود محمود محمد والمرحوم رفعت عبد المعبود على صيام ومحمد صلاح الدين محمد وإيناس عباس حامد محمد ونفين نصر أحمد محمد هلال)، وسيتم منحهم وسام العمل من الدرجة الأولى بالإضافة لاثنين من قدامى الموظفين بوزارة القوى العاملة.

وأكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاتحاد سيقدم للرئيس وثيقة شرف العمال والتى تتضمن مبايعته ووقوفهم خلفه فى كل القرارات والإجراءات التى يتخذها.

وتتضمن الوثيقة رفض العمال للإضرابات العمالية والتعهد بالمزيد من العمل والإنتاج خلال الفترة المقبلة، واتخاذ الحوار الاجتماعى كآلية لحل المشاكل العمالية، بالإضافة للإشادة بمبادرات الرئيس لتشغيل الشركات المصانع والمتوقفة.

وتؤكد الوثيقة على تعهد العمال بمساندة كل المشروعات التى أسفر عنها المؤتمر الاقتصادى المنعقد فى شرم الشيخ خلال الشهور الماضية.

- تفاصيل احتفال عيد العمال غدا بحضور السيسى.. الرئيس يمنح وسام العمل لـ 10 قيادات عمالية.. وجبالى المراغى يقدم وثيقة شرف للرئيس بوقف الإضرابات.. وأحد المكرمين: "بلدنا محتاجة للعمل علشان تقف على رجليها"

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مصر 365

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