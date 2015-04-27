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شريف الشوباشى يتراجع عن التظاهر لـ"خلع الحجاب": تحتاج إلى تمهيد مجتمعى

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شريف الشوباشى يتراجع عن التظاهر لـ"خلع الحجاب": تحتاج إلى تمهيد مجتمعى شريف الشوباشى يتراجع عن التظاهر لـ"خلع الحجاب": تحتاج إلى تمهيد مجتمعى
أكد الكاتب الصحفى، شريف الشوباشى، صاحب دعوة خلع الحجاب، أنه لم يتقدم بطلب للجهات الأمنية لتنظيم مظاهرة فى التحرير لخلع الفتيات الحجاب بداية الشهر المقبل.

وقال "الشوباشى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لا أستطيع تحمل تعريض فتاة للأذى من بعض المتطرفين الذين يلجأون للعنف، والمرحلة الحالية تحتاج إلى تمهيد مجتمعى لهذا الدعوة تخوفا من الذين ينسبون أنفسهم للإسلام، فهناك فى من اعتادوا على العنف والتطرف"، مضيفاً: "شقيقة الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان لم تكن ترتدى الحجاب".

وأضاف: "تنفيذ هذه الفكرة سيتوقف على ظروف وملابسات أكبر من الدعوة"، موضحا أنه نشر صورة شقيقة مؤسس جماعة الإخوان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى بدون حجاب ليعرف الجميع أن السيدات كانوا فى الزمن الماضى بدون حجاب وأخلاقهن كانت أفضل".

وأوضح "الشوباشى"، أن شقيقة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان وزوجة المرشد الذى جاء بعده لم يرتدين الحجاب"، مضيفاً: "المنافقون وأدعياء الفضيلة يقولون إن النساء فى الماضى كُنَّ محجبات".

من جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن استشهاد صاحب دعوة خلع الحجاب بوجود زوجات لقيادات إسلامية أو مؤسس الجماعة لا يرتدين الحجاب هو استشهاد خاطئ، لافتا أنه كان هناك من ذرية الأنبياء من هم عاصين لله، مثل والد سيدنا إبراهيم.

وأضاف "الجندى" أن الحجاب فريضة شرعية، ولا يعنى عدم لبس زوجات أو أشقاء قيادات إسلامية له يعنى أنه ليس من الإسلام، لأن هذا يعنى أنه إذا كان أحد من القيادات الإسلاميين سواء فى الأزهر أو قيادات جماعات لا يصلى فإن الصلاة ليس فريضة.

- جمعة يدعو غير المحجبات لارتداء الحجاب فى التحرير ردا على دعوة الشوباشى

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