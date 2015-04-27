رئيس "التأمين الصحى": 16 ألف مريض يصرفون "سوفالدى" من 16 مركزا

أكد الدكتور محسن جورج نائب رئيس هيئة التأمين الصحى، أن 90 ألفا من منتفعى التأمين الصحى من المصابين بفيرس سى سجلوا بياناتهم للحصول على السوفالدى، مؤكدا أن 16 ألف مريض يعالجون بالعقار حاليا.

وقال الدكتور محسن جورج نائب رئيس هيئة التأمين الصحى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن 16 مركزا تابعة للهيئة تقوم بصرف السوفالدى للمصريين على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه سيتم علاج مرضى فيرس سى بعقار "أوليسيو" بديلا عن الإنترفيرون أول مايو المقبل.

- ننفرد بالنتائج النهائية للجنة الفيروسات الكبدية لعلاج مرضى فيروس سى بـ"سوفالدى".. يحقق نسبة شفاء 90% بين المرضى.. و92% منهم استجابوا للعقار بعد 4 أسابيع.. و5% توقفوا عن العلاج بسبب المضاعفات