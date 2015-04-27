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رئيس "التأمين الصحى": 16 ألف مريض يصرفون "سوفالدى" من 16 مركزا

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رئيس "التأمين الصحى": 16 ألف مريض يصرفون "سوفالدى" من 16 مركزا رئيس "التأمين الصحى": 16 ألف مريض يصرفون "سوفالدى" من 16 مركزا
أكد الدكتور محسن جورج نائب رئيس هيئة التأمين الصحى، أن 90 ألفا من منتفعى التأمين الصحى من المصابين بفيرس سى سجلوا بياناتهم للحصول على السوفالدى، مؤكدا أن 16 ألف مريض يعالجون بالعقار حاليا.

وقال الدكتور محسن جورج نائب رئيس هيئة التأمين الصحى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن 16 مركزا تابعة للهيئة تقوم بصرف السوفالدى للمصريين على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه سيتم علاج مرضى فيرس سى بعقار "أوليسيو" بديلا عن الإنترفيرون أول مايو المقبل.


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