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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال النيبال إلى 3218 قتيلًا

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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال النيبال إلى 3218 قتيلًا ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال النيبال إلى 3218 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب النيبال السبت، إلى 3218 قتيلا وأكثر من 6500 جريح، كما أعلنت وزارة الداخلية النيبالية اليوم.

وقال راميشوور دانغال رئيس هيئة ادارة الكوارث في وزارة الداخلية إن الحصيلة ارتفعت إلى 3218 قتيلا وهناك اكثر من 6500 جريح. ويضاف إلى هؤلاء حوالى 90 قتيلا سقطوا في الدول المجاورة التي تأثرت بالزلزال المدمر، ولا سيما الصين والهند.

وكانت حصيلة سابقة اعلنتها السلطات الاحد افادت بسقوط 2152 قتيلا و5629 جريحا من جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وهو الاكثر دموية في النيبال منذ 80 عاما.

واعقبت الزلزال هزات ارتدادية عنيفة كما انه ادى الى العديد من الانهيارات الثلجية في جبل ايفرست الذي بدأ فيه موسم تسلق الجبال وحيث قتل 18 شخصا من جراء هذه الانهيارات.

وهذه الحصيلة مرشحة للارتفاع في حين تعاني وكالات الاغاثة الانسانية الموجودة طواقمها على الارض من صعوبة الوصول الى المناطق المنكوبة لتقييم الاضرار والاحتياجات التي تنذر بانها ستكون ضخمة.

أف ب – سي ان ان

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