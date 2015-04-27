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بالفيديو - تشيشاريتو يتوهج .. قاد ريال مدريد لضرب سيلتا فيجو ومطاردة برشلونة

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بالفيديو - تشيشاريتو يتوهج .. قاد ريال مدريد لضرب سيلتا فيجو ومطاردة برشلونة بالفيديو - تشيشاريتو يتوهج .. قاد ريال مدريد لضرب سيلتا فيجو ومطاردة برشلونة

واصل خافيير تشيشاريتو مهاجم ريال مدريد تألقه بعد هدفه القاتل في أتليتكو مدريد بربع نهائي دوري الأبطال. وذلك بتسجيله هدفين ضمن رباعية الملكي أمام مضيفه سيلتا فيجو في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وحل ريال ضيفا على سيلتا فيجو في مباراة مثيرة شهدت تقدم سيلتا فيجو في البداية عن طريق نوليتو بالدقيقة التاسعة، ولكن توني كروس سجل التعادل بالدقيقة 16.

وأحرز تشيشاريتو الثاني في الدقيقة 24 بصناعة من جيمس رودريجيز ولكن سرعان ما تعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 28 عن طريق سانتي مينا.

وسجل جيمس الثالث لريال مدريد بتصويبة غيرت اتجاهها في الدقيقة 43 بعد أن رد القائم فرصة هدف لكريستيانو رونالدو.

وعزز تشيشاريتو تقدم ريال مدريد في الدقيقة 69 بصناعة ممتازة من سيرجيو راموس. استلمها المكسيكي بشكل جميل وسجل في الشباك.

ورفع ريال رصيده للنقطة 79 بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر. وتجمد سيلتا فيجو عند النقطة 42 بالترتيب التاسع.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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