مشاجرة بين مدربي بورتو وبنفيكا عقب انتهاء ' كلاسيكو ' البرتغال

(إفي): وقعت مشاجرة شفهية بين مدرب بنفكيا البرتغالي جورجي جيسوس ومدرب بورتو، الإسباني خولين لوبيتيجي، على أرضية الملعب بمجرد انتهاء "الكلاسيكو" الكبير في البرتغال الذى انتهى بالتعادل السلبي.

وعقب صافرة النهاية، اقترب لوبيتيجي من دكة بدلاء الخصم لتحية جيسوس وتبادل الحديث معه.

ورغم عدم الكشف عن مضمون المحادثة، إلا أن الصور التي نقلها التليفزيون اظهرت ارتفاع حدة النقاش بينهما، قبل أن يتدخل آخرون للفصل بينهما.

وقبل دقائق من انهاء الحكم لللقاء، شوهد لوبيتيجي يتوجه إلى مدرب بنفيكا للشكوى على ما يبدو من ضياع الوقت.

ورفض مدرب فريق "التنانين" في مؤتمر صحفي الرد على هذا الامر، بينما اعتبر مدرب "النسور" ما حدث أمرا "طبيعيا".

وقال جيسوس "فقط من لا يلعب الكرة لا يفهم ما حدث. هذا هو الغضب الذي يخرج بعد مباراة انتهت".

وحافظ بنفيكا متصدر الترتيب برصيد 75 نقطة، على فارق الثلاث نقاط التي تفصله عن بورتو، ليتواصل الصراع بينهما على اللقب خلال الجولات الأربعة القادمة المتبقية من عمر المسابقة.