ليون يتقاسم الصدارة مع سان جيرمان برباعية في ريمس

(إفي): حقق أوليمبك ليون فوزا مريحا على مضيفه ستاد ريمس بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي احتضنها ملعب "اغسطس ديلاني" ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وعاد ليون للانتصارات بعد سقوطه في الجولة الماضية بفخ التعادل أمام سانت إيتيان 2-2 ليحصد النقطة 68 ويتقاسم الصدارة مع حامل اللقب، بي اس جي الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

تقدم ليون مبكرا بهدفين لكورينتين توليسو (ق2) والكسندر لاكازيتي (ق6)، قبل أن يعود ستاد ريمس لأجواء اللقاء ويقلص النتيجة بهدف سجله ماكسيم جونالونز لاعب ليون بالخطأ في مرمى فريقه (ق13).

وأطلق بعدها كلينتون موا انجي رصاصة الرحمة في شباك أصحاب الأرض بتسجيله هدفا ثالثا لليون (ق20).

واشتعلت المباراة في الدقائق الاخيرة، ليسجل ميشيل تاكالفريد هدفا رابعا لليون بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يعيد جايتان كاربونيير فارق الهدفين بتسجيله الهدف الثاني لستاد ريمس في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وتجمد رصيد ستاد ريمس بهذه الخسارة عند 38 نقطة ليبقى في المركز السابع عشر، ويبقى على حافة السقوط في منطقة الهبوط التي يبتعد عنها بنقطة.