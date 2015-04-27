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الدايرى يبحث مع وزيرى خارجية المغرب وتونس الأوضاع فى ليبيا

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الدايرى يبحث مع وزيرى خارجية المغرب وتونس الأوضاع فى ليبيا الدايرى يبحث مع وزيرى خارجية المغرب وتونس الأوضاع فى ليبيا
بحث وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى مع وزيرى خارجية المغرب وتونس كلا على حدة الأوضاع فى ليبيا والمسار التفاوضى الذى تقوده الأمم المتحدة ، وذلك على هامش قمة التعاون بين إفريقيا وآسيا بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، وإحياء الذكرى الستين لاتفاقية "باندونج".

وقال مصدر بالمكتب الإعلامى لوزارة الخارجية الليبية - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الليلة - إن الدايرى التقى مع وزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار ، حيث أكد فيه على التقدم الملحوظ فى محادثات الصخيرات بين الأطراف الليبية، إلا أن هذه الجولة الأكثر صعوبة حتى الآن .

وأضاف المصدر أن الدايرى وجه التحية إلى المغرب ملكا وحكومة وشعبا على دعمها لاستقرار ليبيا باحتضانها جولات الحوار، منوها أن الوزير المغربى أكد أن الحل السياسى هو الحل الوحيد والناجح للتوصل لاستقرار سياسى فى ليبيا .
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