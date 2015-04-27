اتفاقية تعاون بين جامعة قناة السويس والجامعة الليبية الحديثة

استقبل الدكتور ممدوح غراب وفدا من الجامعة الليبية الحديثة برئاسة الدكتور مصطفى محمد الناضرى نائب رئيس الجامعة الليبية الحديثة لشئون الدراسات العليا، حيث بحثا سبل التعاون المشترك لخدمة طلاب الجامعة الليبية.

ووقعت الدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس جامعة قناة السويس للدراسات العليا والبحوث اتفاقية تعاون مع الجامعة الليبية الحديثة، وتقضى الاتفاقية بأن تستقبل جامعة قناة السويس طلاب الجامعة الليبية الحديثة من كليتى الطب البشرى وطب الأسنان والدراسة بها نظرا لما تمر به ليبيا من ظروف صعبه هذه الأيام، خاصة وان المناهج الدراسية متشابهة بين الجامعتين على أن يتم تكثيف الكورسات لتعويض ما فات الطلاب الليبيين من مواد دراسية.



>

رئيس جامعة القناة يستقبل الوفد الليبى



>

صورة جماعية لوفد الجامعة الليبية وجامعة القناة



>

مباحثات لتوقيع اتفاقية التعاون بين الجامعتين