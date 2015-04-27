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فوز ثلاث فرق طلابية بهندسة المنصورة بمراكز متقدمة بمسابقة غواصات بورسعيد

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فوز ثلاث فرق طلابية بهندسة المنصورة بمراكز متقدمة بمسابقة غواصات بورسعيد فوز ثلاث فرق طلابية بهندسة المنصورة بمراكز متقدمة بمسابقة غواصات بورسعيد
فاز "فريق المستقبل" future team بكلية الهندسة بجامعة المنصورة بالمركز الثالث بمسابقة الغواصات الآلية، وجائزة أفضل قائد غواصة خلال منافسات مسابقة الغواصات الآلية التى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ببورسعيد.

كما حصل فريق hydrobots على جائزة أحسن تصميم هندسى فى المسابقة بإجماع لجنة التحكيم، وحصول فريق blutics على جائزة أفضل تقرير فنى فى المسابقة.

كما فاز فريق توربين من الأكاديمية البحرية ببورسعيد بالمركز الأول، وفاز فريق بلورفوتكس بالمركز الثانى من جامعة الإسكندرية.

الجدير بالذكر، أن المسابقة شارك فى منافساتها النهائية 42 فريقًا من مختلف الجامعات المصرية بواقع فريقين من كل جامعة، ولكن جامعة المنصورة الوحيدة التى سمح لها بمشاركة ثلاث فرق طلابية.

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