صحة بنى سويف: بدء تنفيذ العلاج لغير القادرين بـ 33 وحدة صحية مايو القادم

أكد الدكتور علاء عزت وكيل وزارة الصحة ببنى سويف عن بدء تنفيذ المشروع القومى لغير القادرين بالوحدات الصحية لعدد ٣٣ وحدة صحية، والذى سيشمل الأسر التى تخضع للضمان الاجتماعى أول مايو القادم.

وأضاف وكيل وزارة الصحة لـ"اليوم السابع" أمس الأحد أنه تم التأكيد على تجهيز العيادات الخارجية بالمستشفيات التى سيطبق بها المشروع ودهان تلك العيادات ونظافتها وعدم وجود أى ملصقات بها، والتأكيد على أن مواعيد العمل ستكون بعد الثانية عشرة ظهرا للفئات التى سيغطيها المشروع والتاكيد على صرف الأدوية من صيدلية الوحدة التى ينفذ بها المشروع.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى استخدام البطاقة التموينية الذكية فى تنفيذ البرنامج وسيتم تدريب فرق العمل كل على التوالى بمركز معلومات المديرية.