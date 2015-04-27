أخبار عاجلة

نواب الإسكندرية يرفضون مشروع تحويل الترام إلى مترو سطحى -
بالصور.. الفريق مميش يستقبل الملحق البحري الأمريكي -
8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حركة تنقلات جديدة بين رؤساء المدن والأحياء بالغربية

Google+ Print
حركة تنقلات جديدة بين رؤساء المدن والأحياء بالغربية حركة تنقلات جديدة بين رؤساء المدن والأحياء بالغربية
أجرى محافظ الغربية المهندس سعيد مصطفى كامل حركة تنقلات جديدة بين رؤساء المدن والأحياء بالمحافظة.

شملت الحركة نقل المهندسة نادية حسونة رئيس حى ثان المحلة، لشغل منصب رئيس حى ثان طنطا، ونقل اللواء مصطفى رحاب رئيس حى أول المحلة، للعمل رئيسًا لمدينة بسيون، ونقل العميد علاء بدران رئيس مركز ومدينة بسيون للعمل رئيسًا لمركز ومدينة كفر الزيات، ونقل أحمد فكرى رئيس حى ثان طنطا للعمل رئيسًا لحى ثان المحلة، وتعيين مسعد داوود مساعد رئيس مدينة طنطا رئيسًا لحى أول المحلة، ونقل أحمد فهمى نائب رئيس حى أول طنطا للعمل نائبًا لرئيس حى ثان طنطا، والمهندسة منى فايز نائب رئيس حى ثان طنطا للعمل نائبًا لرئيس حى أول طنطا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365