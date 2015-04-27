حركة تنقلات جديدة بين رؤساء المدن والأحياء بالغربية

أجرى محافظ الغربية المهندس سعيد مصطفى كامل حركة تنقلات جديدة بين رؤساء المدن والأحياء بالمحافظة.

شملت الحركة نقل المهندسة نادية حسونة رئيس حى ثان المحلة، لشغل منصب رئيس حى ثان طنطا، ونقل اللواء مصطفى رحاب رئيس حى أول المحلة، للعمل رئيسًا لمدينة بسيون، ونقل العميد علاء بدران رئيس مركز ومدينة بسيون للعمل رئيسًا لمركز ومدينة كفر الزيات، ونقل أحمد فكرى رئيس حى ثان طنطا للعمل رئيسًا لحى ثان المحلة، وتعيين مسعد داوود مساعد رئيس مدينة طنطا رئيسًا لحى أول المحلة، ونقل أحمد فهمى نائب رئيس حى أول طنطا للعمل نائبًا لرئيس حى ثان طنطا، والمهندسة منى فايز نائب رئيس حى ثان طنطا للعمل نائبًا لرئيس حى أول طنطا.