مدير أمن كفر الشيخ: استهداف رجال الجيش والشرطة سيزيد من عزيمتهم

احتفلت مديرية أمن كفر الشيخ وقيادات القوات المسلحة بالمحافظة مساء أمس بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء بنادى ضباط الشرطة بمدينة كفر الشيخ، أعقبها مأدبة عشاء للضيوف.

أكد اللواء عبد الرحمن شرف مساعد الوزير مدير أمن كفر الشيخ، على التواصل بين وزارتى الداخلية والدفاع وتأصيل روح التعاون بينهما، مشيرًا إلى أن ما يجرى على الساحة من استهداف لرجال الجيش والشرطة سيزيد من عزيمتهم وإصرارهم نحو مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وهى رسالتهم النبيلة والسامية، وأنهم على عهدهم فى بذل الجهود والتضحيات فداءً للوطن.



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مدير أمن كفر الشيخ يستقبل رجال القوات المسلحة بنادى الشرطة



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جلسه ودية بين رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة



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جانب من الاحتفال بذكرى تحرير سيناء فى كفر الشيخ



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الاحتفال بنادى الشرطة



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المستشار العسكرى لمحافظة كفر الشيخ



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قيادات الأمن ورجال القوات المسلحة بنادى الشرطة بكفر الشيخ