بالصور..محافظ مطروح يقرر ترميم مركز التأهيل الاجتماعى ومكافأة العاملين

قرر اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، صرف مكافأة 10 آلاف جنيه، للعاملين بمركز التأهيل الاجتماعى للمعاقين، بمدينة مرسى مطروح وعددهم 46 عاملاً وممرضة و4 أطباء علاج طبيعى، كما وجه المحافظ إلى مديرية الإسكان، بسرعة إعادة ترميم مبنى المركز ومراجعة أعمال الصيانة، التى تمت العام الماضى.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لقاعة الجيم الجديدة مساء أمس الأحد، بمركز التأهيل الاجتماعى، بتكلفة 300 ألف جنيه، من عائد المركز وجهود المشاركة المجتمعية، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الرياضية والعلاج الطبيعى، للأشخاص ذوى الإعاقة والعاديين.

وأوضح عامر خميس، مدير مركز التأهيل، أن خدمات المركز متاحة لجميع أهالى مطروح، مقابل مبلغ رمزى، وبالمجان لذوى الإعاقة الخاصة، وتأهيل طلاب المدارس الثانوية للالتحاق بالكليات العسكرية، مع التأكيد على الخصوصية وفصل غرف السيدات عن الرجال، خاصة مع التوسع فى عدد الغرف، من 7 إلى 17 غرفة مجهزة بالأجهزة العلاجية، مع تقديم خدمة العلاج الطبيعى للأطفال المعاقين، سواء حالات التوحد أو ضعاف السمع أو الإعاقة الذهنية.

وشاهد المحافظ كيفية التعامل، مع الأطفال ذوى الإعاقة السمعية، والتعريف بالاستخدامات اليومية، من خلال تشغيل الحواس ووجه المحافظ إلى مديرية الصحة بمطروح، بالتنسيق مع طبيب سمعيات، لتشغيل وحدة السمعيات، الموجودة بالمركز على أحدث الأجهزة، ولم يتم تشغيلها حتى الآن، مع دراسة توفير سيارة لنقل الأطفال المعاقين إلى المركز.

وأشاد المحافظ بجهود العاملين بالمركز، وإصرارهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة المجتمع، خاصة ذوى الإعاقة، مؤكداً استعداد المحافظة لتوفير كل الدعم اللازم للمركز.

كما أكد المحافظ، أنه سيتم التنسيق مع الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بشأن مقترح إقامة استراحة للمعاقين، على مستوى الجمهورية بمطروح، على مساحة 420 مترًا تتبع مركز التأهيل الاجتماعى.



>

محافظ مطروح يتفقد قاعة الجيم الجديدة بمركز التأهيل الاجتماعى



>

المحافظ يتفقد مركز التأهيل الاجتماعى للمعاقين



>

المحافظ يشيد بالجهود والخدمات المقدمة للمترددين على المركز



>

اللواء علاء أبو زيد يقرر ترميم المركز



>

المحافظ يستمع لمطالب المترددين على المركز



>

المحافظ ومرافقوه خلال تفقد مركز التأهيل