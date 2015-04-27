تجديد حبس سيدتين لاتهامهما بمحاولة تهريب متهم بقسم السيدة 15 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس سيدتين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، عقب اتهامهما بمحاولة تهريب متهم محبوس احتياطيا على ذمة قضية تعاطى مخدرات، داخل قسم شرطة السيدة زينب.

كان الأمن قد ألقى القبض على كل من "ف.م" و"و.ح.م" سيدتين، بتهمة محاولة تهريب متهم محجوز داخل قسم شرطة السيدة زينب، أثناء زيارتهما له، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

وبسؤال نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار أحمد الأبرق، للمتهمتين، أنكرتا ارتكابهما الواقعة تمام، فأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة القضية، مع مراعاة التجديد القانونى لهما فى الميعاد .