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مجهول يشترى هاتف محمول من محل ويدفع ثمنه أموالا مزورة ببولاق الدكرور

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مجهول يشترى هاتف محمول من محل ويدفع ثمنه أموالا مزورة ببولاق الدكرور مجهول يشترى هاتف محمول من محل ويدفع ثمنه أموالا مزورة ببولاق الدكرور
أمر محمد الجزار وكيل أول نيابة بولاق الدكرور بطلب تحريات مباحث الأموال العامة حول قيام مجهول بشراء هاتف محمول من محل بالمنطقة، ودفعه مبالغ مالية مزيفة لصاحب المحل.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور قد تلقى بلاغا من صاحب محل يفيد بأن أحد الأشخاص قام بشراء هاتف محمول جديد منه وإعطائه مبلغ مالى ثمن الهاتف وهو 2000 جنيه، وبعد خروج الشخص من المحل، قام صاحبه بفحصها فتبين أنها مزورة.

قام صاحب المحل بالتوجه لقسم الشرطة لتحرير محضر بذلك، كما قام بالإدلاء بمواصفات الشخص الذى أعطاه الأموال المزورة، فأمرت النيابة بتحريات الأموال العامة، والتوصل إلى هوية الشخص المجهول.

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مصر 365