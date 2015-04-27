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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى

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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى
أكدت مصادر أمنية بالبحيرة إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة النوبارية، بالتزامن مع وقوع تفجير برجى كهرباء الضغط العالى فجر اليوم.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من العميد جمال ياسين، مدير الحماية المدنية، بتفجير عناصر إرهابية برجى كهرباء ضغط عال فى مدينة النوبارية، ما أدى إلى سقوط الكابلات الكهربائية على الطريق الصحراوى وتوقفه بشكل تام، ما أسفر عن إصابة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالشلل التام ووقوع حادث تصادم بين سيارتين نتج عنه إصابة 6 أشخاص.

وانتقل خبراء المفرقعات لمكان الواقعة، وقاموا بتمشيط الأماكن المجاورة تحسباً لوجود أى متفجرات محتملة.


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