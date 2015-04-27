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اليوم .. الحكم على مجدى الجلاد فى اتهامه بسب زوج الفنانة رانيا يوسف‏

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اليوم .. الحكم على مجدى الجلاد فى اتهامه بسب زوج الفنانة رانيا يوسف‏ اليوم .. الحكم على مجدى الجلاد فى اتهامه بسب زوج الفنانة رانيا يوسف‏

تصدر محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد الدسوقى وسكرتارية مصطفى رشدى، غدا الاثنين، الحكم فى الدعوى المقامة من محمود طارق العزب، والتى يختصم فيها مجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة والوطن ومدير التحرير وصحفى بذات الجريدة، بالإضافة إلى المنتج محمد مختار، بتهمة السب والمساس بحرمة الحياة الخاصة للمدعى.

وقالت الدعوى إن جريدة الوطن نشرت خبر بعنوان “محمد مختار حرر محضرا ضد زوج رانيا يوسف بتهمة ترويج المخدرات”، وجاء فى الخبر أنه قرر المنتج محمد مختار تحرير محضر بأحد أقسام الشرطة، ضد محمود طارق محمود العزب نجل رجل الأعمال طارق عزب وزوج الفنانة رانيا يوسف، بتهمة ترويج المخدرات.

وقال الشاكى، إن فى هذا الخبر مساسا بحرمة حياته الخاصة، وتترتب عليه أضرار أدبية ومادية، خصوصا أنها عائلة ذات سمعة حسنة ومعروفة للجميع.

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