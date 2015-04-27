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الحماية المدنية بأسوان :انفجار دراو ناتج عن قنبلة صوتية ولا توجد خسائر

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الحماية المدنية بأسوان :انفجار دراو ناتج عن قنبلة صوتية ولا توجد خسائر الحماية المدنية بأسوان :انفجار دراو ناتج عن قنبلة صوتية ولا توجد خسائر

 

أرشيفية

أكد العقيد ضياء الدين صبحي، وكيل الحماية المدنية بأسوان، أن الانفجار الذي وقع منذ قليل بالقرب من المقر القديم لمركز شرطة دراو ناتج عن انفجار قنبلة صوتية.

وكان أهالي مدينة دراو سمعوا دوي انفجار هائل بمحيط المقر القديم لمركز شرطة دراو
> وكانت الحماية المدنية علي الفور انتقلت إلي مكان الانفجار، وقاموا بفرض كردون حول مكان الانفجار، وبالفحص من قبل رجال الخبراء لمكان الانفجار تبين أن قنبلة صوتية انفجرت دون وقوع أي خسائر، قام مجهولون بزرعها بالقرب من مقر قسم شرطة دراو القديم بهدف إثارة الرعب بين المواطنين.

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