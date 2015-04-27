6 عوامل تساعدك على خفض وزنك منها الكركم والحبوب الكاملة والصيام المتقطع

هناك أسباب عديدة تؤدى إلى عدم نزول الوزن مع استخدام طرق العلاج المختلفة للسمنة أو الرجيم سواء عن طريق النظام الرياضى أو الأدوية أو حتى عن طريق الجراحات فهناك بعض المرضى يعانون من عدم استجابتهم لهذه الطرق المختلفة.

يقول الدكتور عمرو مطر استشارى التغذية العلاجية رئيس الجمعية المصرية للتغذية الطبية نائب رئيس الجمعية المصرية لأبحاث السمنة الطريقة الأولى مقاومة النظام الغذائى عند نزول الوزن أو ينزل فترة ثم لا ينزل مرة أخرى والنوع الثالث مقاوم لأدوية السمنة وهذا المريض الذى لا يفقد أكثر من 3% من وزنة خلال استعمال الدواء وننصحه بتوقف الأدوية واللجوء إلى نوع آخر للأدوية والنوع الرابع هناك بعض المرضى لا يستجيبون للرياضة مهما كانت درجة قسوتها ومنهم 20% من مرضى السكر وكبار السن.

والنوع الخامس هناك بعض المرضى لا يفقدون سوى 25% من أوزانهم بعد العمليات الجراحية وعادة ما يكون هذا عيب فى الجراحة وليس فى المريض لأن هناك بعض العمليات يصاحبها نسبة فشل عالية فى خفض الوزن.

وأشار الدكتور عمرو مطر إلى أن هؤلاء المرضى لابد أن يتبعوا الآتى:

>أولا : من زيادة نسبة البروتين فى الطعام لأن زيادة البروتين تزيد من حرق الدهون وتزيد من الكتلة العضلية المسئولة عن معدل حرق الدهون وتمنع استهلاك العضلات كوقود أثناء الرجيم

>ثانيا: تناول الأغذية قليلة الدرجة السكرية مثل الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه.

>ثالثا: الصيام المتقطع يوم بعد يوم أو صيام يومين فى الأسبوع من 7 أيام

رابعا: عند ثبات الوزن يتم إضافة دواء من أدوية السمنة لم يكن مستخدما من قبل بدلا من زيادة التمارين الرياضية وتقليل السعرات مثل الأولى ستات وكوك سليم وغيرها، حيث يؤخذ كبسولة قبل الطعام ثلاث مرات يوميا.

خامسا: تغيير نوع الرياضة وإضافة الرياضة القوية السريعة مثل المشى لزيادة نسبة الحرق.

>سادسا: استخدام الكركم وإضافتة للغذاء بصفة منتظمة ويساعد على خروج المريض من نقطة المقاومة لأنة يؤدى إلى علاج الالتهابات الناجمة عن السمنة ومضاعفاتها ويتم تناول نصف معلقة صغيرة ثلاث مرات بمعدل جرام واحد ثلاث مرات فى اليوم يمكن إضافته إلى السلاطة أو أى أطعمة أخرى.

سابعا: تناول زيت السمك "أوميجا 3" بمعدل 6: 12 جراما فى اليوم والأفضل هو أوميجا بلس.