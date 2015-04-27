مفاجأة صادمة ..خبراء صحة: الرياضة لها تأثير محدود فى مكافحة السمنة

كشف مجموعة من الخبراء الدوليين فى مجال الصحة، من بينهم الدكتور آسيم مالوترا، أستاذ أمراض القلب البريطانى عن مفاجأة كبيرة وصادمة، وهى أن الرياضة لها دورًا محدودًا للغاية فى مكافحة السمنة واضطرابات الوزن، وذلك حسب تقرير نشر مؤخرًا عبر موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى".

النتائج جاءت مخالفة لمعتقدات الملايين من الأشخاص حول العالم، الذين يلجأون إلى ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها من أجل التخلص من وزنهم الزائد .

وأكد الباحثون أن تعديل الحمية الغذائية وتنظيمها والتخلص من العادات الغذائية الخاطئة والضارة يعد هو الأمر الأمثل للسيطرة على مرض السمنة والوزن الزائد، مشددين على ضرورة أن يكون ذلك هو الرسالة الأساسية التى يركز عليها الإعلام وخبراء مجال الصحة فى العالم.

وأضاف الباحثون أنه على الرغم من أن ممارسة الأنشطة البدنية والتمارين الرياضية تعد من الوسائل الرئيسية للوقاية من الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل السكر وأمراض القلب والخرف إلا أن تأثير الرياضة فى مكافحة السمنة كان محدودًا للغاية، لافتين إلى أن الحد من تناول السكر والأطعمة الغنية بالكربوهيدرات هو الحل الأفضل لمكافحة السمنة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية البريطانية للطب الرياضى " British Journal of Sports Medicine" خلال شهر أبريل الجارى.