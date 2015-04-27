وزراء الصحة الخليجيون يبحثون مكافحة الأمراض غير السارية

تستضيف المملكة غداً الثلاثاء الاجتماع الدوري ال(82) للهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في مقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في حي السفارات بمدينة الرياض.

المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون د. توفيق خوجة أوضح أن الهيئة التنفيذية ستناقش عدداً من الموضوعات في اجتماعها منها: مكافحة الأمراض غير السارية، والمؤشرات الصحية، والعمالة الوافدة، وبوابة الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات في دول المجلس والمكتب التنفيذي، وتعزيز نظم المعلومات الصحية، إضافة إلى تطوير وتحسين العمل بالمكتب التنفيذي، وميزانية المكتب التنفيذي لعام 2014م والموازنات المقترحة للأعوام (2016-2018).

وأضاف أن الاجتماع سيبحث كذلك موضوعات صندوق الائتمان المودع والبحوث والموقف المالي للصندوق حتى تاريخه، وحصة الجمهورية اليمنية في ميزانية المكتب التنفيذي، علاوة على موضوعات مكافحة العدوى، والجودة الصحية وسلامة المرضى، والصحة النفسية، ومكافحة التدخين، والصحة المهنية، ومقترح إنشاء لجنة خليجية لتطوير أداء النظم الصحية، ورعاية المسنين، والرعاية التمريضية، والصحة المدرسية وصحة اليافعين والشباب، وصحة الفم والأسنان، والرعاية الصحية الأولية، وأولويات البرامج في المرحلة القادمة، والبطاقة الذكية.

وسيتم أيضا خلال الاجتماع بحث موضوعات الشراء الموحد ومناقصات المستحضرات الصيدلانية، ولوازم تجهيز المستشفيات، ولوازم الكلية الصناعية، ولوازم رعاية الفم والأسنان، ولوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم، ولوازم جراحة القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية.

كما سيبحث ترتيبات عقد المؤتمر التاسع والسبعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي سيعقد بمشيئة الله في جنيف خلال الشهر القادم على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية وإقرار جدول الأعمال المقترح على معالي الوزراء.