السند: دعم وتأييد من خادم الحرمين لجهود رجال «الهيئات»

أقامت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفلاً تكريمياً لمنسوبيها المتقاعدين هذا العام الذين خدموا في الرئاسة وفروعها في مناطق المملكة كافة.

وبدأ الحفل بكلمة للرئيس العام للهيئات د. عبد الرحمن السند شكر فيها المتقاعدين على ما قدموا من جهود ملموسة في خدمة جهاز الهيئة خلال سنوات عملهم، مبيناً أن التقاعد ليس إلا مرحلة انتقال إلى عمل وأداء للواجب بأسلوب آخر وبطرائق أخرى.

ولفت إلى أن الرئاسة تثمن جهود متقاعديها الذين قضوا فيها سنين عديدة وكانوا مثالاً للعامل المخلص الوفي لدينه، ثم لولاة أمره ووطنه، متمنياً استمرار أعمالهم الخيّرة في نفع بلادنا والاستمرار في إفادة الرئاسة من خبراتهم.

ورفع السند شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما تلقاه الرئاسة من دعم عظيم وتأييد ومباركة لأعمالها ومهامها تحقيقاً لتوجيهاته وتطلعاته -حفظه الله- للرقي بهذه الرئاسة إلى أعلى المستويات في سبيل تطوير رسالتها وأهدافها وإجراءاتها وأعمالها، الشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وإلى ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

عقب ذلك سلم د. السند الهدايا التذكارية وشهادات الشكر للمتقاعدين.