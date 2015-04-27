المشاركون في ورشة «التعلُّم النشط» يطالبون بتأطير العمل وتدريب المعلمين

الزلفي – حمود العمار

اختتمت في محافظة الزلفي فعاليات الورشة التدريبية التي أقامتها وزارة التعليم لإعداد وتصميم التطبيقات التدريسية للتعلم النشط، بمشاركة (45) مشرفاً ومشرفة من جهاز الوزارة وإدارات التعليم في: الرياض، الشرقية، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، القصيم، جدة، الطائف، الأحساء، الخرج، بيشة، الليث، القريات، المجمعة، والغاط، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتجويد العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها.

وقال مدير الإشراف التربوي حمد الناصر إن المشاركين في الورشة قد عرضوا خلال الجلسات التدريبية العديد من الأساليب والنماذج والأفكار المفيدة والبناءة في مجال التطبيقات التدريسية، وتوصلوا في ختام البرنامج إلى جملة من التوصيات المهمة لإعداد تطبيقات محكمة ومطابقة للمواصفات ذات العلاقة بالنشاط والطالب والتدريب، ومن ذلك الاستفادة من الخطة التنفيذية للمدرسة النشطة والمقدمة من تعليم الشرقية، تأطير العمل بما يخدم العمليات الإشرافية والتدريسية داخل الصف، والتوسع في تدريب المعلمين في ضوء متطلبات التعلم النشط.