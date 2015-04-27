مشروع ابتدائية الزاوية متعثر منذ أربع سنوات

ينتظر أهالي قرية الزاوية إحدى قرى بني بشر التابعة لمحافظة سراة عبيدة الانتهاء من تنفيذ مشروع مدرسة حكومية (مدرسة الزاوية الابتدائية) المتعثر منذ أربع سنوات.

"الرياض" رصدت المبنى المتعثر الذي تحول إلى مأوى للمجهولين حيث جعلوا أحد الفصول سكناً لهم.

وعبر بعض من أولياء الأمور عن عدم رضاهم لتوقف المشروع بعد أن قطع مرحلة متقدمة وشارف على الانتهاء.

وأوضح يحيى محمد البشري أن هذا المشروع التعليمي أدخل السرور في قلوب الطالبات وأهالي القرية عند انطلاقته قبل سنوات، وباتوا ينتظرون بفارغ الصبر الانتقال من المبنى المستأجر كي ينعموا بالراحة والفصول الواسعة وباتوا يحسبون الأيام ويحلمون باليوم الذي ينتقلون فيه إلى المدرسة الجديدة، إلا أن هذا الحلم تبخر بسبب توقف المقاول عن البناء بعد شبه اكتماله دون معرفة الأسباب.

بدوره، ذكر المواطن جابر مفرح، أن المقاول انسحب من المشروع منذ أربعة أعوام، وأصبح المبنى المأوى المفضل لدى مجهولي الهوية وبقي على هذا الحال لسنوات.

من جهته، قال "مبارك بن طراد" -مدير الإعلام التربوي في تعليم سراة عبيدة-، إن سبب تعثر المشروع المقاول المنفذ ويجري الآن سحب المشروع منه وسيتخذ الإجراء اللازم وفق الأنظمة والتعليمات تمهيداً لإعادة طرح ما تبقى منه في مناقصة عامة قريباً، على حساب المقاول السابق.