بالصور: جينيفر لوبيز تحصد جائزة التميز في إحتفال Radio Disney Music Awards

شهدت ولاية لوس أنجلوس الامريكية مساء السبت 25 نيسان-أبريل، إنطلاق الدورة الـ 13 لإحتفال توزيع جوائز Radio Disney Music السنوي.

ضجت السهرة، التي أقيمت على مسرح Nokia، بأهم وألمع نجوم العالم الذين تألقوا على السجادة الحمراء لدى وصولهم، وخطفوا انظار الحضور إليهم.

أما الجوائز فقد وزعت على هذا النحو:

أفضل مغنية: Ariana Grande

أفضل أغنية: Can't Blame a Girl for Trying لـ Sabrina Carpenter

أفضل فريق غنائي: Fifth Harmony

أفضل جمهور: Harmonizers

أفضل ستايل غنائي: Becky G

جائزة التميز Special Hero Award: النجمة Jennifer Lopez

أفضل مغني: Ed Sheeran

أكثر فنانة شعبية: Ariana Grande

أفضل أغنية عن الإنفصال: The Heart Wants What It Wants لـ Selena Gomez

أكثر أغنية لافتة: Shower لـ Becky G

أفضل تعاون موسيقي: Really Don't Care لـ Cher Lloyd و Demi Lovato

أفضل أغنية سعيدة: Sugar لـ Maroon 5

أفضل أغنية راقصة: Shake It Off لـ Taylor Swift

أفضل نجم كاسح:Charli XCX