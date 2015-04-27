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بالصور: جينيفر لوبيز تحصد جائزة التميز في إحتفال Radio Disney Music Awards

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الأحد 26-04-2015 21:47

شهدت ولاية لوس أنجلوس الامريكية مساء السبت 25 نيسان-أبريل، إنطلاق الدورة الـ 13 لإحتفال توزيع جوائز Radio Disney Music السنوي.

ضجت السهرة، التي أقيمت على مسرح Nokia، بأهم وألمع نجوم العالم الذين تألقوا على السجادة الحمراء لدى وصولهم، وخطفوا انظار الحضور إليهم.

أما الجوائز فقد وزعت على هذا النحو:

أفضل مغنية: Ariana Grande
أفضل أغنية: Can't Blame a Girl for Trying لـ Sabrina Carpenter
أفضل فريق غنائي: Fifth Harmony
أفضل جمهور: Harmonizers
أفضل ستايل غنائي: Becky G
جائزة التميز Special Hero Award: النجمة Jennifer Lopez
أفضل مغني: Ed Sheeran
أكثر فنانة شعبية: Ariana Grande
أفضل أغنية عن الإنفصال: The Heart Wants What It Wants لـ Selena Gomez
أكثر أغنية لافتة: Shower لـ Becky G
أفضل تعاون موسيقي: Really Don't Care لـ Cher Lloyd و Demi Lovato
أفضل أغنية سعيدة: Sugar لـ Maroon 5
أفضل أغنية راقصة: Shake It Off لـ Taylor Swift
أفضل نجم كاسح:Charli XCX

 

 

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