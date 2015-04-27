تسنيم باشا تطل بعملين جديدين في الموسم الرمضاني المقبل

تطل الفنانة السورية تسنيم باشا خلال موسم دراما رمضان 2015 عبر مسلسلين الأوّل "بانتظار الياسمين" مع المخرج سمير حسين، والثاني "امرأة من رماد" مع المخرج نجدت أنزور.

وتلعب في مسلسل "بانتظار الياسمين" دور "باسمة"، وهي زوجة أحد أبطال العمل، الذي يخونها مع امرأة تكبره بالسّن مقابل مبالغ ماليّة تعطيه إياها هذه المرأة، وهو يضطر لأن يستمر بهذا الفعل بسبب الفقر وضيق الأحوال، ليعيل زوجته وأطفاله الصّغار".

وتضيف الفنانة الشابة، "باسمة" طبعاً لا تعلم بما يفعله زوجها، ولكن يبدأ الشك بالتّسرب لقلبها سيّما أنّها غيورة جداً، لكنها تضطر لتحمّل إهمال زوجها لها وخيانته من أجل أطفالها، وتؤكّد باشا أنّ الشخصية صعبة لأنّها تبكي وتصرخ في أغلب مشاهدها وهذا يحتاج لطاقة كبيرة وتعب.

من جهة ثانية، تحدّثت باشا عن دورها في مسلسل "امرأة من رماد"، مشيرة إلى أنّها تلعب دور "وعد" وهي فتاة جميلة وملفتة وأنيقة وذكية جداً، وتظهر بآخر عشر حلقات من المسلسل، وتسرق أحد الأبطال من حبيبته دون قصدها، ويعرض عليها الزواج من أوّل لقاء بينهما، وتوافق بعد تفكيرها بالموضوع، ولكن عندما تكتشف خفايا الموضوع تنسحب وتحاول إصلاح الأمور بين الحبيبين.

وفي سياق آخر تطل الفنانة الشابة في برنامج "غداً قد نلتقي" وهو برنامج ساخر يطرح أفكاراً لها علاقة بالمعاناة التي تعيشها سوريا، ويتم تجسيد هذه الحالات بمشاهد درامية، وهو من إعداد وتقديم أمجد طعمة.

وعن حلمها بالفن، تقول الفنانة الشابة إنها "تتمنى أن تُمنح فرصة لتستطيع إثبات قدراتها أكثر، وأن تعمل مع مخرجين كبار".

يشار إلى أنّ تسنيم باشا خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق عام 2011 قسم الإضاءة المسرحية، شاركت بعدد من الأعمال في السنوات السابقة، "كريزي" مع مصطفى برقاوي، "في حضرة الغياب" مع نجدت أنزور، و"تحت سماء الوطن" مع نجدت أنزور، شاركت كضيفة في "نيو لوك" مع وسيم السيد.

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