شيخ الأزهر يُغادر اليوم للمشاركة بمنتدى "تعزيز السلم" فى أبوظبى

يُغادر صباح اليوم الاثنين، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه وفدٌ أزهرى رفيع المستوى، يضمُّ كلاًّ مِن الدكتور حمدى زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس حكماء المسلمين، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، والدكتور عبد الحى عزب، رئيس جامعة الأزهر.

ويشارك الوفد، حسب بيان إعلامى للأزهر، الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، والمستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، والدكتور عبد الفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين، وذلك للمشاركة فى فعاليات الدورة الثانية من منتدى تعزيز السِّلم فى المجتمعات المسلمة؛ حيث يلقى فضيلة الإمام الأكبر كلمة افتتاح المنتدى، الذى سينعقد فى أبوظبى، غدًا الثلاثاء، ويستمر لمدة يومين، بحضور 350 عالمًا إسلاميًّا من مختلف أنحاء العالم.

وتلقى الإمام الأكبر دعوة لحضور المنتدى من الشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، راعى منتدى تعزيز السلم، كما تلقى فضيلته دعوة من فضيلة الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس المنتدى.

ومن المقرر أن ينعقد برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الاجتماع الرابع لمجلس حكماء المسلمين، والذى سينعقد بأبوظبى، مساء يوم التاسع والعشرين من أبريل الجارى، لمناقشة تطورات الأوضاع بالمنطقة وبحث الأوضاع باليمن.