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بالصور.. سحب العربة الثالثة بـ"مترو العباسة" وتواصل تقطيع الأولى والثانية

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سحبت شركة المترو منذ قليل، العربة الثالثة من قطار مترو العباسية الذى اصطدم بالصدادات ظهر أمس الأحد، بعدما نجح العاملون فى رفع هذه العربة وإعادتها على شريط المترو.

وواصل الفنيون بشركة المترو وهيئة السكة الحديد وشركة بتروجت عملية تقطيع العربتين الأولى والثانية من قطار العباسية اللتين تحطمتا تماما.

ورصد "اليوم السابع" تواصل عمليات رفع حطام قطار العباسية وتقطيع العربتين الأولى والثانية من أجل إخراجهما من على شريط المترو بعد تعذر سحبهما.

العاملون بالمترو يواصلون رفع حطام القطار من على القضبان -اليوم السابع -4 -2015
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العاملون بالمترو يواصلون رفع حطام القطار من على القضبان

أحد المهندسين يلتقط صورة لحطام القطار -اليوم السابع -4 -2015
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أحد المهندسين يلتقط صورة لحطام القطار

العمال يجرون عربات القطار -اليوم السابع -4 -2015
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العمال يجرون عربات القطار

عامل يرفع حطام القطار من على قطبان السكة الحديد -اليوم السابع -4 -2015
>

عامل يرفع حطام القطار من على قطبان السكة الحديد

عمال المترو يستخدمون الأوناش لجر عربات القطار من على القضبان -اليوم السابع -4 -2015
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عمال المترو يستخدمون الأوناش لجر عربات القطار من على القضبان

عشرات العمال يشاركون فى رفع حطام القطار -اليوم السابع -4 -2015
>

عشرات العمال يشاركون فى رفع حطام القطار

حطام القطار وسط المياه تغرق شريط القطار -اليوم السابع -4 -2015
>

حطام القطار وسط المياه تغرق شريط القطار

عمال اللحام يواصلون فصل عربات القطار عن بعضها -اليوم السابع -4 -2015
>

عمال اللحام يواصلون فصل عربات القطار عن بعضها

مسئولو شركة المترو يتابعون عمليات رفع الحطام -اليوم السابع -4 -2015
>

مسئولو شركة المترو يتابعون عمليات رفع الحطام

عمال المترو يجهزون معداتهم لعملية فصل عربات القطار -اليوم السابع -4 -2015
>

عمال المترو يجهزون معداتهم لعملية فصل عربات القطار

فصل مقدمة القطار عن باقى أجزائه -اليوم السابع -4 -2015
>

فصل مقدمة القطار عن باقى أجزائه

مسئولو الهيئة والمترو يتابعون عملية رفع حطام القطار -اليوم السابع -4 -2015
>

مسئولو الهيئة والمترو يتابعون عملية رفع حطام القطار

العمال يسيرون على أنقاض القطار -اليوم السابع -4 -2015
>

العمال يسيرون على أنقاض القطار

أعمال تقطيع أجزاء القطار -اليوم السابع -4 -2015
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أعمال تقطيع أجزاء القطار

العمال يواصلون أعمالهم رغم حلول الليل -اليوم السابع -4 -2015
>

العمال يواصلون أعمالهم رغم حلول الليل

أحد العمال يبدأ عليه التعب والمشقة من رفع حطام القطار -اليوم السابع -4 -2015
>

أحد العمال يبدأ عليه التعب والمشقة من رفع حطام القطار

مسئولو السكة الحديد يتابعون رفع الحطام لإعادة تشغيل الخط فى أقرب وقت ممكن -اليوم السابع -4 -2015
>

مسئولو السكة الحديد يتابعون رفع الحطام لإعادة تشغيل الخط فى أقرب وقت ممكن

العمال يقطعون العربات الداخلية للقطار إلى أجزاء -اليوم السابع -4 -2015
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العمال يقطعون العربات الداخلية للقطار إلى أجزاء

عملية إصلاح القضبان -اليوم السابع -4 -2015
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عملية إصلاح القضبان

عمال يحملون أدوات تستخدم فى أعمال الإصلاح -اليوم السابع -4 -2015
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عمال يحملون أدوات تستخدم فى أعمال الإصلاح

إصلاح خطوط الكهرباء بالمحطة -اليوم السابع -4 -2015
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إصلاح خطوط الكهرباء بالمحطة

التهشم يبدو على جسم القطار من الخارج -اليوم السابع -4 -2015
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التهشم يبدو على جسم القطار من الخارج

مقدمة القطار بعد التحطم -اليوم السابع -4 -2015
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مقدمة القطار بعد التحطم

تقطيع إحدى عربات القطار لنقلها بسهولة -اليوم السابع -4 -2015
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تقطيع إحدى عربات القطار لنقلها بسهولة

عامل يقطع عربة القطار من الأعلى -اليوم السابع -4 -2015
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عامل يقطع عربة القطار من الأعلى


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