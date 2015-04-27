بالصور.. سحب العربة الثالثة بـ"مترو العباسة" وتواصل تقطيع الأولى والثانية

سحبت شركة المترو منذ قليل، العربة الثالثة من قطار مترو العباسية الذى اصطدم بالصدادات ظهر أمس الأحد، بعدما نجح العاملون فى رفع هذه العربة وإعادتها على شريط المترو.

وواصل الفنيون بشركة المترو وهيئة السكة الحديد وشركة بتروجت عملية تقطيع العربتين الأولى والثانية من قطار العباسية اللتين تحطمتا تماما.

ورصد "اليوم السابع" تواصل عمليات رفع حطام قطار العباسية وتقطيع العربتين الأولى والثانية من أجل إخراجهما من على شريط المترو بعد تعذر سحبهما.



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العاملون بالمترو يواصلون رفع حطام القطار من على القضبان



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أحد المهندسين يلتقط صورة لحطام القطار



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العمال يجرون عربات القطار



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عامل يرفع حطام القطار من على قطبان السكة الحديد



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عمال المترو يستخدمون الأوناش لجر عربات القطار من على القضبان



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عشرات العمال يشاركون فى رفع حطام القطار



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حطام القطار وسط المياه تغرق شريط القطار



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عمال اللحام يواصلون فصل عربات القطار عن بعضها



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مسئولو شركة المترو يتابعون عمليات رفع الحطام



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عمال المترو يجهزون معداتهم لعملية فصل عربات القطار



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فصل مقدمة القطار عن باقى أجزائه



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مسئولو الهيئة والمترو يتابعون عملية رفع حطام القطار



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العمال يسيرون على أنقاض القطار



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أعمال تقطيع أجزاء القطار



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العمال يواصلون أعمالهم رغم حلول الليل



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أحد العمال يبدأ عليه التعب والمشقة من رفع حطام القطار



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مسئولو السكة الحديد يتابعون رفع الحطام لإعادة تشغيل الخط فى أقرب وقت ممكن



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العمال يقطعون العربات الداخلية للقطار إلى أجزاء



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عملية إصلاح القضبان



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عمال يحملون أدوات تستخدم فى أعمال الإصلاح



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إصلاح خطوط الكهرباء بالمحطة



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التهشم يبدو على جسم القطار من الخارج



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مقدمة القطار بعد التحطم



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تقطيع إحدى عربات القطار لنقلها بسهولة



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عامل يقطع عربة القطار من الأعلى