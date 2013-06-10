البطيخ يحمي من سرطان البروستاتا وأمراض القلب

البطيخ يحتوي على البوتاسيوم الذي يحمي من مخاطر ارتفاع ضغط الدم

كتب : روان مسعد الأحد 09-06-2013 22:07

يعتبر البطيخ من الفواكه الصيفية المليئة بالماء، مما يساعد على ترطيب الجسم ومنحه البرودة اللازمة أثناء الحرارة الشديدة، لكن فائدة البطيخ لا تقتصر على ذلك فقط، فهو من الفواكه قليلة الدهون والتي تحتوي على ألياف صحية كثيرة، كما يحتوي على قيمة غذائية عالية، تجعل منه الطعام الأكثر فائدة طوال فصل الصيف.

ويحتوي البطيخ على العديد من الفيتامينات، منها فيتامين "أ" الذي يساعد في الحفاظ على صحة العين وهو كذلك مضاد للأكسدة، وفيتامين "C" الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة وشفاء الجروح، ومنع تليف الخلايا وتعزيز صحة الأسنان واللثة، أما فيتامين B6 فهو يساعد الدماغ على تحويل البروتين إلى طاقة.

كما يتميز البطيخ عن باقي الخضروات والفاكهة، باحتوائه على أكبر نسبة من مادة الليكوبين، وهي تصنف من المواد المضادة للأكسدة التي تساعد على محاربة أمراض القلب وعدة أنواع من السرطانات، وخاصة سرطان البروستاتا.

ويُنصح بتناول البطيخ الذي يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم تساعد على الحفاظ على كهرباء الجسم والتوازن الحمضي وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم، ويحتوي البطيخ أيضا على الأحماض الأمينية وحمض السيترولين والأرجينين، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الشرايين وتدفق الدم ووظيفة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.