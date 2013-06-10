أخبار عاجلة

أسعار تركيب عدادات الكهرباء الكودية بالعقارات المخالفة -
قرار جمهوري هام وعاجل من "السيسي" بمنح معاش استثنائي لبعض ضباط الصف والمتطوعين بالجيش -
بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

البطيخ يحمي من سرطان البروستاتا وأمراض القلب

Google+ Print
البطيخ يحمي من سرطان البروستاتا وأمراض القلب البطيخ يحمي من سرطان البروستاتا وأمراض القلب
البطيخ يحتوي على البوتاسيوم الذي يحمي من مخاطر ارتفاع ضغط الدم

كتب : روان مسعد الأحد 09-06-2013 22:07

يعتبر البطيخ من الفواكه الصيفية المليئة بالماء، مما يساعد على ترطيب الجسم ومنحه البرودة اللازمة أثناء الحرارة الشديدة، لكن فائدة البطيخ لا تقتصر على ذلك فقط، فهو من الفواكه قليلة والتي تحتوي على ألياف صحية كثيرة، كما يحتوي على قيمة غذائية عالية، تجعل منه الطعام الأكثر فائدة طوال فصل الصيف.

ويحتوي البطيخ على العديد من الفيتامينات، منها فيتامين "أ" الذي يساعد في الحفاظ على صحة العين وهو كذلك مضاد للأكسدة، وفيتامين "C" الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة وشفاء الجروح، ومنع تليف الخلايا وتعزيز صحة الأسنان واللثة، أما فيتامين B6 فهو يساعد الدماغ على تحويل البروتين إلى طاقة.

كما يتميز البطيخ عن باقي الخضروات والفاكهة، باحتوائه على أكبر نسبة من مادة الليكوبين، وهي تصنف من المواد المضادة للأكسدة التي تساعد على محاربة أمراض القلب وعدة أنواع من السرطانات، وخاصة سرطان البروستاتا.

ويُنصح بتناول البطيخ الذي يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم تساعد على الحفاظ على كهرباء الجسم والتوازن الحمضي وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم، ويحتوي البطيخ أيضا على الأحماض الأمينية وحمض السيترولين والأرجينين، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الشرايين وتدفق الدم ووظيفة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC