بالصور.. وزارة النقل: رفع أنقاض حطام "قطار العباسية" مستمر حتى مساء اليوم

أكد المهندس سمير نوار مستشار وزير النقل لشئون السكة الحديد والمترو، أن رفع حطام قطار العباسية سوف يستمر حتى مساء اليوم الاثنين، لافتا إلى أنه يجرى حاليا عملية تقطيع العربتين الاولى والثانية من القطار.

وأضاف مستشار وزير النقل، والمتواجد فى موقع الحادث، لـ"اليوم السابع"، أنه بعد رفع حطام العربتين بعد تقطيعهما إلى أجزاء صغيرة سيتم إصلاح الكابلات المتقطعة أثناء الاصطدام والمواسير المنكسرة وسيتم إجراء اختبارات كاملة للمحطة قبل استئناف حركة القطارات بها.

وتوقع مستشار وزير النقل، انتهاء عملية تقطيع العربتين الأولى والثانية ورفعهما بواسطة الأوناش فى الصباح، على أن تبدأ وتستمر عملية إصلاح الأضرار التى سببها التصادم بالمحطة طوال اليوم الاثنين.



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العاملون بالمترو يواصلون رفع حطام القطار من على القضبان



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أحد المهندسين يلتقط صورة لحطام القطار



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العمال يجرون عربات القطار



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عامل يرفع حطام القطار من على قطبان السكة الحديد



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عمال المترو يستخدمون الأوناش لجر عربات القطار من على القضبان



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عشرات العمال يشاركون فى رفع حطام القطار



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حطام القطار وسط المياه تغرق شريط القطار



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عمال اللحام يواصلون فصل عربات القطار عن بعضها



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مسئولو شركة المترو يتابعون عمليات رفع الحطام



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عمال المترو يجهزون معداتهم لعملية فصل عربات القطار



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فصل مقدمة القطار عن باقى أجزائه



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مسئولو الهيئة والمترو يتابعون عملية رفع حطام القطار



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العمال يسيرون على أنقاض القطار



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أعمال تقطيع أجزاء القطار



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العمال يواصلون أعمالهم رغم حلول الليل



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أحد العمال يبدأ عليه التعب والمشقة من رفع حطام القطار



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مسئولو السكة الحديد يتابعون رفع الحطام لإعادة تشغيل الخط فى أقرب وقت ممكن



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العمال يقطعون العربات الداخلية للقطار إلى أجزاء



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عملية إصلاح القضبان



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عمال يحملون أدوات تستخدم فى أعمال الإصلاح



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إصلاح خطوط الكهرباء بالمحطة



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التهشم يبدو على جسم القطار من الخارج



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مقدمة القطار بعد التحطم



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تقطيع إحدى عربات القطار لنقلها بسهولة



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عامل يقطع عربة القطار من الأعلى

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