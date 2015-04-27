"مرافق القاهرة" تواصل حملاتها لإزالة إشغالات الباعة الجائلين من الشوارع

يواصل رجال شرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة، حملاتهم لرصد وإزالة عربات الباعة الجائلين بميادين العاصمة، وذلك عقب عملية الإخلاء الكبرى التى قادتها القوات، صباح أمس الأحد، وتمكنوا من إخلاء ميدان رمسيس من جميع الباعة الجائلين بداخله.

وتستهدف تلك الحملات رفع كل الإشغالات، وضبط الباعة الجائلين بتلك المناطق، وإغلاق كل المقاهى والمحلات المخالفة التى تدار بدون ترخيص للعمل على حل الأزمات والاختناقات المرورية، بالإضافة لتفعيل الانضباط المرورى بالشوارع لتحقيق السيولة المرورية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد شنت حملة مكبرة فى الساعة الخامسة صباح أمس الأحد، بمحيط ميدان رمسيس حيث تعدد الشكاوى من المواطنين بكثرة الباعة، ما يعوق حركة المرور للمواطن وإحداث شلل مرورى بالمنطقة وفقاً لخطة المديرية فى هذا الشأن بإشراف اللواء أسامة بدير مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة وبمشاركة إدارة شرطة المرافق وقوات أمن القاهرة.

وأسفرت أعمال تلك الحملة، التى استمرت لأكثر من 8 ساعات، عن نقل 551 بائعا متجولا إلى منطقة أحمد حلمى، وتتواصل حملات قطاع أمن القاهرة فى كل المحاور والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة.

وتأتى الحملات استمراراً لجهود المديرية فى فرض هيبة الدولة وسيادتها وتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكل الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة، وإزالة كل الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع.

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- لأول مرة.. ميدان رمسيس خال من الباعة الجائلين بعد نقلهم لـ"أحمد حلمى".. وزير الداخلية وقائد المنطقة المركزية العسكرية ومحافظ القاهرة يتفقدون إخلاء الميدان.. وشرطة المرافق ترفع الإشغالات بالسبتية